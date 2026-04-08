Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»

15.54 Понедельник, 13 апреля 2026
Фото: Академический районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге местного жителя Евгения Александрова признали виновным в убийстве, которое он, по его словам, не помнит.

Убийство, о котором идёт речь, произошло в декабре 2025 года. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное в квартире в Академическом районе, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один зарезал другого кухонным ножом.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, подсудимый утверждал, что потерял память и не может быть причастен к убийству. По его словам, он уснул после застолья, а проснулся уже в наручниках в отделе полиции.

«Однако суд, изучив доказательства, пришел к иному выводу. Видеозаписи зафиксировали, что именно Александров вызывал скорую помощь и лично выходил встречать медиков в подъезд. Экспертиза также подтвердила: на ноже и одежде подсудимого – кровь погибшего, а на рукоятке – отпечатки пальцев самого Александрова»,

– сообщили в пресс-службе.


Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости России и мира
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
10:38 В Екатеринбурге может стать больше безопасных от электросамокатов зон
09:50 С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
09:19 В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
17:13 Женщина погибла после массового ДТП в Екатеринбурге, ее полуторагодовалый сын в коме
16:00 В Екатеринбурге на Чусовском тракте ограничат движение через железнодорожный переезд
15:11 В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
14:13 Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике
13:15 Свердловчан просят оглянуться в храмах, чтобы помочь найти пропавшего
13:03 В Свердловской области в марте нашли живыми 88 пропавших человек
12:35 В Свердловской области ожидается потепление до 16° с последующим похолоданием
12:27 В аэропорту Кольцово задержали 30 килограммов товаров китайской медицины
11:57 Два жителя Свердловской области вернулись из украинского плена
11:38 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров и спасли 20 человек
17:20 В Свердловской области число укусов клещей превысило средние показатели
16:28 Госавтоинспекция на трассе Екатеринбург — Серов сопроводила задыхающегося ребёнка в больницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK