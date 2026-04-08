Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
Фото: Академический районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге местного жителя Евгения Александрова признали виновным в убийстве, которое он, по его словам, не помнит.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в декабре 2025 года. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное в квартире в Академическом районе, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один зарезал другого кухонным ножом.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, подсудимый утверждал, что потерял память и не может быть причастен к убийству. По его словам, он уснул после застолья, а проснулся уже в наручниках в отделе полиции.
Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Убийство, о котором идёт речь, произошло в декабре 2025 года. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное в квартире в Академическом районе, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один зарезал другого кухонным ножом.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, подсудимый утверждал, что потерял память и не может быть причастен к убийству. По его словам, он уснул после застолья, а проснулся уже в наручниках в отделе полиции.
«Однако суд, изучив доказательства, пришел к иному выводу. Видеозаписи зафиксировали, что именно Александров вызывал скорую помощь и лично выходил встречать медиков в подъезд. Экспертиза также подтвердила: на ноже и одежде подсудимого – кровь погибшего, а на рукоятке – отпечатки пальцев самого Александрова»,
– сообщили в пресс-службе.
Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
