К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
Фото: Артёмовский городской суд
В Артёмовском городском суде к лишению свободы приговорили местную жительницу, которая попросила подруг взять для неё кредиты, но не стала возвращать долги.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщины брали кредиты в разных банках, чтобы дать ей деньги в долг. Также одна из потерпевших отдала личные накопления. Выяснилось, что их общая подруга и не планировала возвращать средства.
Кроме того, ещё трём знакомым осуждённая обещала сделать новые золотые украшения из старых, но никто из них их так и не получил.
Суд признал её виновной в пяти эпизодах мошенничества, в том числе в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщине назначили 7 лет исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски на общую сумму более 2 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Четыре года колонии получил экс-сотрудник нижнетагильской ИК-12 за превышение полномочий
10 апреля 2026
10 апреля 2026