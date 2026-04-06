За неделю в Свердловской области родились 642 малыша

19.11 Понедельник, 13 апреля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги демографической недели. За прошедшие семь дней на свет появились 642 новорожденных.

Как через свой информационный канал «Здоровье уральцев» уточняет областное министерство здравоохранения, ощутимо больше родилось мальчиков: среди новорожденных их 345 (соответственно, девочек 297). Сразу пять семей встретили двойное счастье — на свет родились пять пар близнецов.

Основной объём родов приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. Там за неделю появились на свет 397 малышей. Ещё 129 родов прошли в межмуниципальных медицинских центрах Свердловской области. Только три роженицы попали в ургентные залы, где помощь оказывают в экстренных ситуациях, когда нет времени на транспортировку женщины в основной родильный блок.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
19:11 За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
18:53 Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники
18:22 В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
17:39 LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
10:38 В Екатеринбурге может стать больше безопасных от электросамокатов зон
09:50 С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
09:19 В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
17:13 Женщина погибла после массового ДТП в Екатеринбурге, ее полуторагодовалый сын в коме
16:00 В Екатеринбурге на Чусовском тракте ограничат движение через железнодорожный переезд
15:11 В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
14:13 Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике
13:15 Свердловчан просят оглянуться в храмах, чтобы помочь найти пропавшего
Все новости
