За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги демографической недели. За прошедшие семь дней на свет появились 642 новорожденных.
Как через свой информационный канал «Здоровье уральцев» уточняет областное министерство здравоохранения, ощутимо больше родилось мальчиков: среди новорожденных их 345 (соответственно, девочек 297). Сразу пять семей встретили двойное счастье — на свет родились пять пар близнецов.
Основной объём родов приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. Там за неделю появились на свет 397 малышей. Ещё 129 родов прошли в межмуниципальных медицинских центрах Свердловской области. Только три роженицы попали в ургентные залы, где помощь оказывают в экстренных ситуациях, когда нет времени на транспортировку женщины в основной родильный блок.
Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
06 апреля 2026
06 апреля 2026
В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
07 апреля 2026
07 апреля 2026