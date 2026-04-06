За неделю в Свердловской области родились 642 малыша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги демографической недели. За прошедшие семь дней на свет появились 642 новорожденных.Как через свой информационный канал «Здоровье уральцев» уточняет областное министерство здравоохранения, ощутимо больше родилось мальчиков: среди новорожденных их 345 (соответственно, девочек 297). Сразу пять семей встретили двойное счастье — на свет родились пять пар близнецов.Основной объём родов приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. Там за неделю появились на свет 397 малышей. Ещё 129 родов прошли в межмуниципальных медицинских центрах Свердловской области. Только три роженицы попали в ургентные залы, где помощь оказывают в экстренных ситуациях, когда нет времени на транспортировку женщины в основной родильный блок. Мероприятие для возрастной категории 18+