Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Артинский районный суд вынес приговор в отношении двух мужчин из Екатеринбурга. Подельники признаны виновными в краже комплектующих с дорожной фрезы.Преступление было совершено в июне прошлого года. Фигуранты возвращались из Санкт-Петербурга домой в Екатеринбург. Проезжая по трассе в районе деревни Андрейково Артинского района, они заметили дорожную технику. Машина использовалась для ремонта местного участка дороги и оставалась без присмотра. Вернувшись в Екатеринбург, молодые люди сговорились похитить запчасти. Они снова отправились в Андрейково, и, выбрав удобный момент, подкрались к дорожной фрезе «WIRTGEN W2000». Один из злоумышленников залез в кабину и извлёк основной пульт управления. Второй оставался снаружи, чтобы наблюдать за обстановкой и предупредить о возможной опасности.Похищенное оборудование преступникам удалось продать через интернет-площадку. Сумма сделки составила 80 тысяч рублей, которые сообщники впоследствии потратили на личные нужды. При этом реальный ущерб собственнику техники оценили в 900 тысяч рублей.В суде оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд учёл смягчающие обстоятельства: явки с повинной, добровольное и полное возмещение ущерба, положительные характеристики с мест работы и жительства, наличие семей, а также отсутствие предыдущих судимостей. К тому же, потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании. Благодаря всему этому, суд применил статью 64 УК РФ и назначил наказание ниже низшего предела: один из мужчин оштрафован на 60 тысяч рублей, второй – на 50 тысяч рублей.Приговор уже вступил в законную силу.