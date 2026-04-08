Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
Стоп-кадр видео из соцсетей
В одном из лесных массивов возле Екатеринбурга проезжавшая по лесной дороге женщина случайно обнаружила целую собачью семью. А точнее — взрослую собаку с ещё слепыми щенками.
Мать с новорождёнными щенками забралась в нору под корнями дерева. Ещё двое подростков бегали рядом с этим ненадёжным убежищем. А неподалёку была найдена большая коробка, что позволило предположить — собаку с детёнышами просто вывезли и бросили в лесу на произвол судьбы.
Увидев так предательски брошенную собачью семью, женщина не выдержала и разревелась. А затем забрала всех «лесных» собак к себе домой, где уже живёт немало «подобрашек». И теперь перед зооспасительницей стоят непростые вопросы: как выживать, как прокормить такую ораву и куда пристроить подрастающих щенков количеством десять.
Хвостатой мамочке и её подрастающим деткам на данный момент срочно требуется корм, противопаразитарные обработки и вакцинация. В связи с этим объявлен сбор средств. Предложения о помощи можно направлять по телефону: +7 900 037 25 79. Мероприятие для возрастной категории 18+
