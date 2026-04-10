В Свердловской области начали принимать заявки на премию «Гордость нации – 2026»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области открыли приём заявок на Всероссийскую общественную премию «Гордость нации – 2026». Подать документы можно до 1 сентября – на окружной этап. Об этом сообщили на официальном информационном портале региона.К участию приглашают активистов и руководителей этнокультурных организаций, преподавателей родных языков, журналистов, блогеров и мастеров народных промыслов. В премии семь номинаций, среди них – «Служение единству народов России», «Родные языки народов России», «Культура народов России» и «Многонациональная Россия в медиа». Отдельно введена специальная номинация года – «Энергия единства».Участникам нужно выбрать формат участия – окружной этап, федеральный или оба сразу. Заявки на федеральный этап принимают до 18 октября. Награждение планируют провести в Москве ко Дню народного единства, уточнили региональные власти.В 2025 году лауреатами премии стали семь представителей Свердловской области, в том числе доцент УГГУ Алексей Старостин и председатель регионального «Конгресса татар» Фавия Сафиуллина. Мероприятие для возрастной категории 18+