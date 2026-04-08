В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве почти на 5 млн рублей. По данным следствия, две местные жительницы оформляли железнодорожные билеты на уволенных и несуществующих сотрудников, а затем возвращали их через кассы вокзала, получая деньги из бюджета строительной компании.Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по УрФО, обвиняемыми проходят женщины 1990 и 1993 годов рождения. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору – часть 4 статьи 159 УК РФ. Дело, утверждённое транспортной прокуратурой, направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.По версии следствия, схема действовала с апреля по сентябрь 2023 года и включала 93 эпизода. Ущерб оценён в 4,8 млн рублей. Старшая из обвиняемых работала помощником руководителя строительной компании и оформляла билеты для командировок. Вторая возглавляла кадровый отдел сторонней организации и имела доступ к персональным данным работников, включая уволенных. Эти данные использовались для покупки билетов на реальных и фиктивных сотрудников.Оформленные билеты стоимостью от 7 до 10 тыс. рублей женщины сдавали через кассы станции Екатеринбург-Пассажирский по поддельным доверенностям. За один визит они возвращали до 14 билетов, получая до 100 тыс. рублей за вычетом комиссии. По данным следствия, на вокзал они приходили несколько раз в неделю.Деньги делили поровну и тратили на личные нужды. Как отмечают следователи, за несколько месяцев обвиняемые приобрели автомобили и закрыли кредиты. На их имущество наложен арест на сумму более 5,1 млн рублей.Оперативная разработка началась после обращения сотрудников железной дороги, которые заметили регулярные возвраты билетов одними и теми же женщинами. Одну из фигуранток задержали с поличным. В ходе расследования опрошены сотни свидетелей, проведены десятки почерковедческих экспертиз и изучены финансовые документы компании.Мероприятие для возрастной категории 18+