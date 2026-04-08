В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты

11.17 Вторник, 14 апреля 2026
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве почти на 5 млн рублей. По данным следствия, две местные жительницы оформляли железнодорожные билеты на уволенных и несуществующих сотрудников, а затем возвращали их через кассы вокзала, получая деньги из бюджета строительной компании.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по УрФО, обвиняемыми проходят женщины 1990 и 1993 годов рождения. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору – часть 4 статьи 159 УК РФ. Дело, утверждённое транспортной прокуратурой, направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, схема действовала с апреля по сентябрь 2023 года и включала 93 эпизода. Ущерб оценён в 4,8 млн рублей. Старшая из обвиняемых работала помощником руководителя строительной компании и оформляла билеты для командировок. Вторая возглавляла кадровый отдел сторонней организации и имела доступ к персональным данным работников, включая уволенных. Эти данные использовались для покупки билетов на реальных и фиктивных сотрудников.

Оформленные билеты стоимостью от 7 до 10 тыс. рублей женщины сдавали через кассы станции Екатеринбург-Пассажирский по поддельным доверенностям. За один визит они возвращали до 14 билетов, получая до 100 тыс. рублей за вычетом комиссии. По данным следствия, на вокзал они приходили несколько раз в неделю.

Деньги делили поровну и тратили на личные нужды. Как отмечают следователи, за несколько месяцев обвиняемые приобрели автомобили и закрыли кредиты. На их имущество наложен арест на сумму более 5,1 млн рублей.

Оперативная разработка началась после обращения сотрудников железной дороги, которые заметили регулярные возвраты билетов одними и теми же женщинами. Одну из фигуранток задержали с поличным. В ходе расследования опрошены сотни свидетелей, проведены десятки почерковедческих экспертиз и изучены финансовые документы компании.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
14:06 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
13:36 Перед майскими праздниками свердловским семьям раньше срока перечислят детские пособия
13:18 Екатеринбург вошёл в тройку российских городов-лидеров по самооценке материального благополучия
12:40 ГИБДД Свердловской области опровергла слухи о проверках телефонов водителей на предмет использования соцсетей
11:17 В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты
11:13 Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне
10:12 В Свердловской области начали принимать заявки на премию «Гордость нации – 2026»
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
19:30 Каждая третья сделка на рынке спецтехники совершается онлайн
19:11 За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
18:53 Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники
18:22 В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
17:39 LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
Все новости
