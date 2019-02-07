Главу Свердловской железной дороги оставили в СИЗО ещё на два месяца

11:24 | 9.02.2019

Фото: news2world.net

Глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, в середине декабря взятый под стражу якобы за получение взятки, проведёт в СИЗО ещё два месяца. Ходатайство подали сотрудники Уральского следственного управления СКР на транспорте.



Напомним, Миронов обвиняется по следующим статьям уголовного кодекса: «Получение должностным лицом взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями». О задержании Миронова стало известно 13 декабря 2018 года. Уголовное дело возбудили с подачи уральской строительной компании «Строй Тикс», которая ранее являлась одним из подрядчиков железнодорожников. Её глава Евгений Савранин, осуждённый несколько лет назад за гибель человека, заявлял, что ему пришлось обустраивать подмосковную виллу Миронова на Рублёвском шоссе. За это, по словам Савранина, Миронов обещал ему покровительство и выгодные заказы.



Сам же Миронов и его защита уверены: такой Савранина – не более, чем желание отомстить. За что – не уточнили.