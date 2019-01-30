Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допингом: спортсмена ждёт дисквалификация

22:22 | 1.02.2019

Фото: news.sportbox.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них есть прыгун из Екатеринбурга Иван Ухов, который в 2012 году завоевал олимпийское золото в прыжках в высоту.



Как следует из комментария президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина, который он дал нашим коллегам из ТАСС, ещё до оглашения официальных результатов спортивный суд признал Ухова виновным.



— Сейчас будем смотреть, что делать дальше. Пока решение приняла только первая инстанция, которая, насколько мне известно, основывалась на показаниях Родченкова. Теперь нужно дождаться резолютивной части, после будем думать, — Дмитрий Шляхтин.



Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Ухова на четыре года, начиная с сегодняшнего дня. Результаты, показанные россиянином в период с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, аннулированы. Формально, конечно, Ухов сможет восстановиться через четыре года, но фактически его карьера завершена сегодня.



Также в список употреблявших допинг попали Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).



Иван Ухов выиграл Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, взяв высоту в 2,38 метра. Так и до Олимпийского чемпиона дошёл. На тот момент он был лишь студентом УрГЭУ.



Ивану Ухову 32 года, родился в Свердловске. Олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, рекордсмен России в помещении (2,42 м). Рост — 192 см, вес — 83 кг. Личный рекорд на открытом стадионе — 2,41 м, в помещении — 2,42 м. Решение CAS фактически означает, что карьера Ивана завершена.