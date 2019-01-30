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22:22 | 1.02.2019
Фото: news.sportbox.ru
Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допингом: спортсмена ждёт дисквалификация
Как следует из комментария президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина, который он дал нашим коллегам из ТАСС, ещё до оглашения официальных результатов спортивный суд признал Ухова виновным.
— Сейчас будем смотреть, что делать дальше. Пока решение приняла только первая инстанция, которая, насколько мне известно, основывалась на показаниях Родченкова. Теперь нужно дождаться резолютивной части, после будем думать, — Дмитрий Шляхтин.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Ухова на четыре года, начиная с сегодняшнего дня. Результаты, показанные россиянином в период с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, аннулированы. Формально, конечно, Ухов сможет восстановиться через четыре года, но фактически его карьера завершена сегодня.
Также в список употреблявших допинг попали Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).
Иван Ухов выиграл Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, взяв высоту в 2,38 метра. Так и до Олимпийского чемпиона дошёл. На тот момент он был лишь студентом УрГЭУ.
Ивану Ухову 32 года, родился в Свердловске. Олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, рекордсмен России в помещении (2,42 м). Рост — 192 см, вес — 83 кг. Личный рекорд на открытом стадионе — 2,41 м, в помещении — 2,42 м. Решение CAS фактически означает, что карьера Ивана завершена.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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