Один из самых известных политиков Свердловской области принимает поздравления

13:28 | 26.01.2019

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, основатель инвестиционной компании «AVS Group», председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев сегодня, 26 января, празднует День рождения. Известному политику, бизнесмену и меценату исполнилось 57 лет.



Телеграмму с поздравлениями в адрес именинника направили его партнеры, коллеги по ЗакСобранию и руководство Свердловской области.



«Уважаемый Валерий Борисович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Пусть каждый следующий день в Вашей жизни будет добрым и счастливым, придаст Вам сил и энергии для творческих и профессиональных побед, воплотит в жизнь все Ваши планы и замыслы. Искренне желаю Вам успешной и плодотворной работы, счастья, крепкого здоровья, мира и процветания Вашему дому!», – говорится в поздравлении первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.



«Уважаемый Валерий Борисович! Пусть на Вашем жизненном пути не возникают непреодолимые преграды. Пусть каждый день наполняется яркими и интересными событиями. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов во всех начинаниях!», – пожелал имениннику председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.



Редакция издания «Вечерние ведомости» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Борисовичу такой же неиссякаемой энергии, железной хватки и целеустремленности!