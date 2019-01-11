Два человека погибли в жёсткой аварии на трассе Пермь – Екатеринбург

Вчера, 12 января, около 21:50 на 227-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло серьёзное ДТП. Двигавшийся в сторону Перми автомобиль Lada Granta, при завершении обгона столкнулся с грузовиком КамАЗ направлявшимся в сторону Екатеринбурга, об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».«Дорога в этот момент находилась в нормативном состоянии, погодные условия были удовлетворительными», — подчёркивается в сообщении.В результате ДТП два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте, ещё двое были доставлены в больницу Екатеринбурга в тяжёлом состоянии. Извлекать пассажиров из легкового автомобиля, с использованием специального инструмента, пришлось спасателям.