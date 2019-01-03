Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Екатеринбург-Серов

Фото: Валерий Горелых

На трассе Екатеринбург-Серов сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Женщина за рулём ВАЗ-2115 заехала на заснеженный участок дороги, в результате её занесло на полосу встречного движения. Далее автомобиль столкнулся с легковушкой KIA и автобусом N509 «Карпинск-Екатеринбург».В ГУ МВД отметили, что погибших в аварии нет, однако водитель KIA получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы, у водителя ВАЗ-2115 сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом грудной клетки.Пассажиров сломанного автобуса пересадили в другие автобусы, следующие по тому же маршруту, никто из них не пострадал.