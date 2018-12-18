Жителя Верхней Пышмы, напавшего на полицейского, отправили в колонию

09:41 | 20.12.2018

dvinatoday.ru

Житель Верхней Пышмы Эдуард Орманов осужден на 1 год 10 месяцев в колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, днем 14 августа в полицию поступила информация о совершении кражи в магазине «Магнит» на улице Дзержинского в Среднеуральске. Прибыв на место, стражи порядка выявили подозреваемых – трех граждан. Один из них не пожелал ехать в отдел полиции и набросился на сотрудника – ударил его по лицу, высказывая угрозы физической расправы.



Приговор вынесен с учетом того, что мужчина был ранее судим за совершение тяжкого преступления – разбоя.