Продавцов пиротехники в Екатеринбурге проверили общественники

Пиротехническая продукция в Екатеринбурге продается с нарушениями закона. К такому выводу пришли свердловские общественники после проверки точек по продаже фейерверков. Сегодня, 18 декабря, региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев провел выездной рейд с участием представителей СМИ по павильонам, торгующим новогодней продукцией.Первый же павильон, расположенный на Пехотинцев, 5а, как выяснилось, вообще установлен незаконно. Кроме этого, конструкция собрана из ДСП и легковоспламеняющихся материалов, что, учитывая характер продукции, может привести к моментальному возгоранию. В помещении не оказалось положенных по закону огнетушителя и системы автоматического пожаротушения, на часть продукции отсутствовали сертификаты соответствия.«На место были вызваны сотрудники полиции, и, насколько мне известно, на предпринимателя уже составлен административный протокол по ст. 7.1 КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка, бизнесмену грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Хочется надеяться, что уже завтра администрация Железнодорожного района Екатеринбурга примет меры и в досудебном порядке павильон будет снесен силами коммерсантов», – говорит Дмитрий Чукреев.По его словам, нарушение требований пожарной безопасности при торговле пиротехническими изделиями грозит серьезным ЧП – никто не застрахован от случайного возгорания пиротехники и последующей «детонации» всей продукции, что, учитывая соседство с жилым сектором, весьма опасно. Также Дмитрий Чукреев обратил внимание на состояние проводки в помещении и наличие тепловой пушки и обогревательных приборов в непосредственной близости от пиротехники.«Мною уже подготовлено обращение в адрес руководства районной прокуратуры с просьбой принять меры в отношении данного объекта, в том числе провести совместную выездную проверку с участием представителей МЧС», – добавил Дмитрий Чукреев.Следующим павильоном стал расположенный неподалеку киоск сети по продаже пиротехнических изделий «Русский фейерверк». Нормы пожарной безопасности здесь соблюдались, однако продавец не смогла предоставить сертификаты соответствия на часть продукции, предложив Дмитрию Чукрееву лично их найти в предоставленных документах.Ситуация повторилась и в киоске той же сети на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса. После того, как информация о проводимых рейдах стала распространяться между участниками рынка пиротехники, павильоны и вовсе стали закрываться, опасаясь возможных последствий.«Это был наш первый предновогодний рейд, и до 31 декабря мы проведем еще несколько выездов в рамках проекта «Народный контроль». Как показал сегодняшний рейд, продавцы не всегда осведомлены о правилах пожарной безопасности, отсутствуют некоторые документы на продукцию, не всегда у коммерсантов имеется договор аренды земельного участка. Мы призываем жителей и гостей города Екатеринбурга сообщать о фактах несанкционированной уличной торговли пиротехникой по электронной почте stopclub@mail.ru», – обратился к горожанам общественник.