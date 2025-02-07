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СМИ сообщают о продлении дистанта в УГМУ из-за новых случаев ветрянки
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ЕАН сообщает, что в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) вернуть к очным занятиям планировали 10 февраля, но из-за новых случаев заболевания ветряной оспой дистант продлили.
По данным изданиям, планируется, что студенты будут учиться на удалённом формате, как минимум, ещё до 20 февраля.
Напомним, в конце января в свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что в УМГУ заболели ветрянкой пять студентов из Индии. Всех заболевших, так как они проживали в одном общежитии, чтобы на заражали других, госпитализировали.
Сколько ещё человек могли подхватить ветряную оспу, издание не уточняет. Официально о новых случаях также не сообщалось.
По данным изданиям, планируется, что студенты будут учиться на удалённом формате, как минимум, ещё до 20 февраля.
Напомним, в конце января в свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что в УМГУ заболели ветрянкой пять студентов из Индии. Всех заболевших, так как они проживали в одном общежитии, чтобы на заражали других, госпитализировали.
Сколько ещё человек могли подхватить ветряную оспу, издание не уточняет. Официально о новых случаях также не сообщалось.
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