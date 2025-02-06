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Быстро, удобно и выгодно: почему оплата через СБП изменила отношение уральцев к общественному транспорту
Ездить со скидкой в общественном транспорте можно весь 2025 год
Фото: пресс-служба НСПК
С 1 января по 31 декабря 2025 года, пользователи Системы быстрых платежей (СБП) в Свердловской области могут получать скидку при оплате проезда в общественном транспорте. Выгода составит 4 рубля за каждую поездку.
Напомним, в прошлом октябре жители нескольких городов региона (Екатеринбург, Талица, Ирбит и Ивдель) получили возможность расплачиваться через СБП в транспорте со скидкой. Специальное предложение действовало до конца года. На фоне высокого спроса и положительных откликов этот способ оплаты решили сохранить.
Чтобы каждая поездка обходилась дешевле, необходимо расплачиваться с помощью платежной NFC-таблички СБП: отсканировав QR-код камерой мобильного телефона или приложив смартфон к NFC-метке. Далее потребуется выбрать свой банк из списка предложенных и подтвердить оплату в приложении банка. За проезд автоматически спишется сумма с учетом скидки.
Такие таблички, как правило, расположены на стекле у входа в транспорт, а узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей. В прошлом году количество платёжных табличек в подвижном составе перевозчиков превысило шесть тысяч штук. Как сообщают в пресс-службе НСПК, все ранее установленные в транспорте платежные таблички продолжат работу. При этом новые транспортные средства в течение года оборудуют дополнительными табличками для оплаты проезда через СБП. Их также будут размещать на стекле при входе в автобус, троллейбус или трамвай.
В прошлом годе выгодное предложение СБП действовало в 11 регионах страны. Между тем, именно Свердловская область стала лидером как по числу поездок, так и по количеству перевозчиков, которые присоединились к проекту. Каждый день жители региона совершают в транспорте в среднем около 160 тысяч оплат через СБП. Об этом рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
Как сообщают в пресс-службе НСПК, только за первый месяц действия акции в 2025 году выгода пассажиров, расплачивающихся через СБП, составила уже почти 12 миллионов рублей.
В первые недели акции горожане ставили на первое место вопрос выгоды для семейного бюджета. Вскоре многие из них стали отмечать другие плюсы — удобство оплаты телефоном, экологичность и т.п. Те, кто считали себя далёкими от цифровизации, стали увереннее «подключаться к системе» (речь о тех, кто постарше). А молодые люди, которым не надо объяснять удобство бесконтактной оплаты, изменили отношение… к общественному транспорту.
По крайней мере, об этом можно судить из небольшого опроса, который мы провели среди пассажиров.
Так, например, ответил екатеринбуржец Сергей Никитин, который недавно устроился на новую работу и, по его словам, стал чаще ездить в общественном транспорте, а не на личном автомобиле. «Есть предубеждение, что в городском транспорте ездят только те, у кого нет своей машины. Я тоже так раньше считал. Но сейчас трамвай для меня оказался удобнее, особенно в час пик. По крайней мере, на нём чаще удаётся доехать в центр без пробок, чем на автомобиле. А сейчас стало удобнее платить за проезд с телефона через СБП, так что трамвай, можно сказать, прокачал скиллы и обходит машину по всем параметрам», — смеётся мужчина.
Ещё один пассажир говорит, что оплата через СБП в транспорте стала развлечением для его сына. «Когда едем с ним в автобусе, он просит мой телефон и важно идёт к табличке с QR-кодом. Хотя раньше не особо любил автобус и требовал вызвать такси до поликлиники. Или вообще самокат!», — говорит екатеринбуржец.
Выгоду нового способа оплаты особенно оценили те, кто часто пользуется общественным транспортом и пересадками. Так, например, мама двух мальчиков Елена посчитала, что в среднем ей приходится пользоваться общественным транспортом 5-6 раз в день. «Утром везу одного в сад три остановки, потом домой, потом еду в школу к старшему, везу его в музыкалку, оттуда мы заезжаем в сад, забираем младшего и едем либо в магазин, либо домой. Кажется, по будням я живу в троллейбусе. Конечно, вопрос экономии для нашей семьи не на последнем месте», — с улыбкой признается мама.
Предложение со скидкой на проезд продлится до 31 декабря 2025 года включительно. С полными правилами предоставления скидки на проезд, перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
Напомним, в прошлом октябре жители нескольких городов региона (Екатеринбург, Талица, Ирбит и Ивдель) получили возможность расплачиваться через СБП в транспорте со скидкой. Специальное предложение действовало до конца года. На фоне высокого спроса и положительных откликов этот способ оплаты решили сохранить.
Чтобы каждая поездка обходилась дешевле, необходимо расплачиваться с помощью платежной NFC-таблички СБП: отсканировав QR-код камерой мобильного телефона или приложив смартфон к NFC-метке. Далее потребуется выбрать свой банк из списка предложенных и подтвердить оплату в приложении банка. За проезд автоматически спишется сумма с учетом скидки.
Такие таблички, как правило, расположены на стекле у входа в транспорт, а узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей. В прошлом году количество платёжных табличек в подвижном составе перевозчиков превысило шесть тысяч штук. Как сообщают в пресс-службе НСПК, все ранее установленные в транспорте платежные таблички продолжат работу. При этом новые транспортные средства в течение года оборудуют дополнительными табличками для оплаты проезда через СБП. Их также будут размещать на стекле при входе в автобус, троллейбус или трамвай.
Фото: пресс-служба НСПК
В прошлом годе выгодное предложение СБП действовало в 11 регионах страны. Между тем, именно Свердловская область стала лидером как по числу поездок, так и по количеству перевозчиков, которые присоединились к проекту. Каждый день жители региона совершают в транспорте в среднем около 160 тысяч оплат через СБП. Об этом рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
«Всё это говорит о высокой социальной значимости сервиса для жителей региона. Поэтому мы приняли решение предоставлять в 2025 году скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. В тарифной сетке этот способ оплаты будет самым выгодным в течение следующего года», – заявила Мария Точилова.
Как сообщают в пресс-службе НСПК, только за первый месяц действия акции в 2025 году выгода пассажиров, расплачивающихся через СБП, составила уже почти 12 миллионов рублей.
В первые недели акции горожане ставили на первое место вопрос выгоды для семейного бюджета. Вскоре многие из них стали отмечать другие плюсы — удобство оплаты телефоном, экологичность и т.п. Те, кто считали себя далёкими от цифровизации, стали увереннее «подключаться к системе» (речь о тех, кто постарше). А молодые люди, которым не надо объяснять удобство бесконтактной оплаты, изменили отношение… к общественному транспорту.
По крайней мере, об этом можно судить из небольшого опроса, который мы провели среди пассажиров.
Так, например, ответил екатеринбуржец Сергей Никитин, который недавно устроился на новую работу и, по его словам, стал чаще ездить в общественном транспорте, а не на личном автомобиле. «Есть предубеждение, что в городском транспорте ездят только те, у кого нет своей машины. Я тоже так раньше считал. Но сейчас трамвай для меня оказался удобнее, особенно в час пик. По крайней мере, на нём чаще удаётся доехать в центр без пробок, чем на автомобиле. А сейчас стало удобнее платить за проезд с телефона через СБП, так что трамвай, можно сказать, прокачал скиллы и обходит машину по всем параметрам», — смеётся мужчина.
Ещё один пассажир говорит, что оплата через СБП в транспорте стала развлечением для его сына. «Когда едем с ним в автобусе, он просит мой телефон и важно идёт к табличке с QR-кодом. Хотя раньше не особо любил автобус и требовал вызвать такси до поликлиники. Или вообще самокат!», — говорит екатеринбуржец.
Выгоду нового способа оплаты особенно оценили те, кто часто пользуется общественным транспортом и пересадками. Так, например, мама двух мальчиков Елена посчитала, что в среднем ей приходится пользоваться общественным транспортом 5-6 раз в день. «Утром везу одного в сад три остановки, потом домой, потом еду в школу к старшему, везу его в музыкалку, оттуда мы заезжаем в сад, забираем младшего и едем либо в магазин, либо домой. Кажется, по будням я живу в троллейбусе. Конечно, вопрос экономии для нашей семьи не на последнем месте», — с улыбкой признается мама.
Предложение со скидкой на проезд продлится до 31 декабря 2025 года включительно. С полными правилами предоставления скидки на проезд, перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
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