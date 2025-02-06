Быстро, удобно и выгодно: почему оплата через СБП изменила отношение уральцев к общественному транспорту

Фото: пресс-служба НСПК

«Всё это говорит о высокой социальной значимости сервиса для жителей региона. Поэтому мы приняли решение предоставлять в 2025 году скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. В тарифной сетке этот способ оплаты будет самым выгодным в течение следующего года», – заявила Мария Точилова.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию