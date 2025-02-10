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В Екатеринбурге стартовала запись в детские лагеря на весенние каникулы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали принимать заявления на получения путёвки в детские лагеря на весенние каникулы, сообщают на странице городского портала.
Ожидается, что этой весной в лагерях с дневным пребыванием оздоровят 5 804 ребёнка, а в загородных – 502.
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«В течение этой недели, до 17 февраля, родители смогут записать детей на отдых в период весенних каникул в 90 городских и 2 загородных лагеря: "Юность" и "Уральские самоцветы"»,
– сообщают в мэрии.
Ожидается, что этой весной в лагерях с дневным пребыванием оздоровят 5 804 ребёнка, а в загородных – 502.
Узнать подробнее об оздоровительной компании в уральской столице предлагают здесь.
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