Высшее послушание: Александр Высокинский официально прокомментировал отмену повышения зарплаты чиновникам и депутатам

21:16 | 12.12.2018

Фото: Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально прокомментировал заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене решения повысить ему зарплату. К таким сюрпризам мэр уральской столицы относится, как оказалось, с предельным спокойствием. Он не исключает, что в администрации и думе очень ждали этого повышения, но, если коллеги по партии считают, что решение нужно отложить, демонстрировать «самостийность» не нужно.



«Заработная плата, которая должна была быть у меня, — 320 тысяч рублей, плюс-минус. Сейчас у меня зарплата около 250 тысяч рублей. Понятно, что, когда говорят: „Двукратный рост, трехкратный рост, самый дорогой мэр в стране“, это политическая спекуляция. Вместе с тем депутаты работают в политической среде. Если они как политики видят, что то или иное решение вызывает нарекания, то нужно его отменить и вернуться к обсуждению, чтобы оно удовлетворяло все стороны. Это нормальный политический процесс», — поделился он.



По его словам, сейчас Екатеринбург активно выстраивает отношения с областью и регион помогает решать многие вопросы, в том числе и финансовые. Поэтому, по мнению Высокинского, идти вразрез с мнением области будет неправильно.



«Можно, конечно, сказать, что мы самостийные, и не дождаться федеральных трансфертов, денег и всего остального. Но если сегодня та же партия помогает нам теми или иными финансовыми делами и говорит: „Ребята, мы считаем, что для этого сейчас не время, нужно вернуться к обсуждению вопроса“, давайте, значит, будем делать как есть», — считает Высокинский.



В то же время глава Екатеринбурга отметил, что в администрации ждали реформу, так как увеличения зарплаты не было давно. «Мы хотели ввести надбавку за „наставника молодых“, чего у нас сейчас нет, а с молодыми госслужащими надо заниматься. Мы хотели ввести надбавки по принципу премий, когда она платится не как часть зарплаты, а за какой-то результат. Сейчас нужно будет смотреть, в каком виде это оставлять. Если все отменим — все отменится. Сегодня будем с депутатами вечером советоваться», — заключил он.



Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал идею повышать чиновникам и депутатам заработную плату. Произошло это из-за негативного высказывания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о подобных инициативах. Глава области пояснил: зарплаты депутатам и чиновникам не повышают ради благополучия населения.



«Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет четыре процента. Это допустимый размер повышения заработных плат. Не более того. Наша цель – рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области в целом. Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное – честно по отношению к людям», – сказал Куйвашев.



Напомним, 11 декабря дума Екатеринбурга повысила зарплату мэру, ряду депутатов и чиновникам. Так, с 1 января 2019 года глава Екатеринбурга мог получать 370 тысяч рублей в месяц и больше 4 миллионов в год.