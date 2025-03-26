В Екатеринбурге объявили старт месячника чистоты





– сказал Бубнов. «Для меня шокирующее – быстро достаточно сошел снег – и очень много бутылок почему-то оказалось на газонах, и всякого мусора. Я все-таки призываю наших горожан убираться за собой. Конечно, коммунальщики все это приведут в надлежащее состояние, но тем не менее»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге стартовал месячник чистоты, на протяжении которого город будут приводить в порядок.Как напомнили в администрации города, в апреле коммунальные службы убирают дороги, тротуары, газоны и парки, избавляясь от мусора и прошлогодней листвы. Также именно в это время уделяется особенное внимание мытью, ремонту и покраске оград, светофоров, знаков, урн и остановочных навесов.Позже к уборке города традиционно присоединятся горожане. Как правило, на субботниках, в том числе на общегородском, который запланирован на 26 апреля.По словам вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова, проводившего посвященный месячнику чистоты онлайн-брифинг, в этом году количество мусора, который обнажил сошедший снег, было шокирующим. Он призвал горожан убирать за собой.