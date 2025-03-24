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В Свердловской области назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское Заксобрание на основе ежегодного доклада регионального Минприроды, подготовленного совместно с Центром экологического мониторинга и контроля, назвало города с наибольшем уровнем загрязнения воздуха.
Согласно документу, опубликованному законодательным собранием области, наибольший уровень загрязнения был наблюдался в следующих городах:
– Нижний Тагил (очень высокий);
– Екатеринбург (высокий);
– Краснотурьинск (высокий);
– Каменск-Уральский (повышенный);
– Первоуральск (повышенный).
А в числе крупнейших источников загрязнения были указаны Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (29,4% от всех выбросов по региону), «ЕВРАЗ» Качканарский горно-обогатительный комбинат (10%) «ЕВРАЗ» Нижнетагильский металлургический комбинат (7,8%).
Помимо этого, в документе был указан объём выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в Свердловской области от стационарных источников с 2020 по 2023 год. Так в 2020 году их объём составил 783,9 тыс. тонн, в 2021 году – 784 тыс. тонн, в 2022 – 796 тыс. тонн, в 2023 году – 817,1 тыс. тонн.
В списке муниципалитетов с неблагополучной экологической обстановкой были включены Верхняя Пышма, Екатеринбург, Рефтинский, Каменск-Уральский, а также Асбестовский, Первоуральский, Ревдинский, Кировградский, Серовский, Краснотурьинский, Красноуральский, Полевской и Режевской округа.
Мероприятия на улучшение экологической ситуации в этих городах и округах должны проводиться в приоритетном порядке.
В пояснении говорится, что исключить муниципалитеты из перечня экологически неблагополучных будет возможно только в случае, если в течение двух лет на территории не будет зарегистрировано ни одного превышения по загрязняющих веществам.
Напомним, Свердловская область оказалась на последнем месте в «Национальном экологическом рейтинге» среди российских регионов по итогам минувшей зимы 2024 – 2025 годов.
Согласно документу, опубликованному законодательным собранием области, наибольший уровень загрязнения был наблюдался в следующих городах:
– Нижний Тагил (очень высокий);
– Екатеринбург (высокий);
– Краснотурьинск (высокий);
– Каменск-Уральский (повышенный);
– Первоуральск (повышенный).
А в числе крупнейших источников загрязнения были указаны Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (29,4% от всех выбросов по региону), «ЕВРАЗ» Качканарский горно-обогатительный комбинат (10%) «ЕВРАЗ» Нижнетагильский металлургический комбинат (7,8%).
Помимо этого, в документе был указан объём выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в Свердловской области от стационарных источников с 2020 по 2023 год. Так в 2020 году их объём составил 783,9 тыс. тонн, в 2021 году – 784 тыс. тонн, в 2022 – 796 тыс. тонн, в 2023 году – 817,1 тыс. тонн.
В списке муниципалитетов с неблагополучной экологической обстановкой были включены Верхняя Пышма, Екатеринбург, Рефтинский, Каменск-Уральский, а также Асбестовский, Первоуральский, Ревдинский, Кировградский, Серовский, Краснотурьинский, Красноуральский, Полевской и Режевской округа.
Мероприятия на улучшение экологической ситуации в этих городах и округах должны проводиться в приоритетном порядке.
В пояснении говорится, что исключить муниципалитеты из перечня экологически неблагополучных будет возможно только в случае, если в течение двух лет на территории не будет зарегистрировано ни одного превышения по загрязняющих веществам.
Напомним, Свердловская область оказалась на последнем месте в «Национальном экологическом рейтинге» среди российских регионов по итогам минувшей зимы 2024 – 2025 годов.
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