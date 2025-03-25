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Нижнетагильская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с мором рыбы в водоёме сада «Озерки»
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
Нижнетагильская межрайонная природоохранная проверяет водоём в саду «Озерки», который находится в 20 километрах от Нижнего Тагила. В СМИ сообщалось, что там массово умирает рыба.
Ранее о море рыбе написали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». По данным ресурса, берег усыпан мёртвой рыбы.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, представители природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Минприроды региона и Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству осмотрели берег, о котором писалось в СМИ, и отобрали пробы воды и погибшей рыбы.
Ранее о море рыбе написали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил». По данным ресурса, берег усыпан мёртвой рыбы.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, представители природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Минприроды региона и Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству осмотрели берег, о котором писалось в СМИ, и отобрали пробы воды и погибшей рыбы.
Фото: прокуратура Свердловской области
«По результатам надзорных мероприятий при наличии к тому оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,
– заявили в ведомстве.
Фото: прокуратура Свердловской области
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