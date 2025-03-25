18 килограмм незадекларированной одежды хотел провезти пассажир рейса Пекин – Екатеринбург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцов пассажиру, прилетевшему рейсом Пекин – Екатеринбург, не разрешили провезти крупную партию спортивной одежды без декларации.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже 31-летнего мужчины обнаружили джемперы, толстовки, брюки и куртки – 27 товаров на 18 килограмм. Таможенникам он заявил, что эту одежду заказал в китайском онлайн-магазине и попросил привезти его друг, планировавший перепродавать её в России. О том, что вещи нужно декларировать, мужчина не знал.В итоге на него возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.). Всю одежду изъяли. Теперь пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости изделий.