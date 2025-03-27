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Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд не стал отпустить главу Артёмовского округа Константина Трофимова, обвиняемого во взяточничестве, из СИЗО.
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, адвокаты Трофимова подавали апелляционные жалобы, в которых просили избрать подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе.
Таким образом, Константин Трофимов останется под стражей по 17 апреля 2025 года.
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, адвокаты Трофимова подавали апелляционные жалобы, в которых просили избрать подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционных жалоб, отменил постановление Артёмовского городского суда из-за процессуальных нарушений и вынес новое постановление, которым ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено»,
– говорится в сообщении суда.
Таким образом, Константин Трофимов останется под стражей по 17 апреля 2025 года.
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