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После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После случая с падением мужчины с крыши двухэтажного дома на улице Победы, 3 в селе Глинское в Режевском районе во время ремонтных работ возбудили уголовное дело.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 20 марта 2025 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что мужчина работал без предохранительного пояса и страховочного каната, а на крыше отсутствовало ограждение. Мужчина спускал пиломатериалы с крыши, когда вдруг зацепился курткой за гвоздь и упал. В результате несчастного случая работник получил множество переломов.
Известно, что капитальный ремонт на этой крыше проводило ООО «РС-Монолит».
Результаты проверки были переданы следственным органом, которые впоследствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 20 марта 2025 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что мужчина работал без предохранительного пояса и страховочного каната, а на крыше отсутствовало ограждение. Мужчина спускал пиломатериалы с крыши, когда вдруг зацепился курткой за гвоздь и упал. В результате несчастного случая работник получил множество переломов.
Известно, что капитальный ремонт на этой крыше проводило ООО «РС-Монолит».
Результаты проверки были переданы следственным органом, которые впоследствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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