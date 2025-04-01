Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО

– говорится в сообщении СК.

«Вечером 30 марта 2025 года обвиняемый, 1922 года рождения находясь вблизи одного из зданий по улице Восточной, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения в областях головы и туловища мужчине, 1966 года рождения. В качестве орудия преступления фигурант использовал приисканный им на месте твёрдый тупой предмет»,