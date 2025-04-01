Возрастное ограничение 18+

Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО

14.57 Среда, 2 апреля 2025
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 2 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который, как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, напал на человека на улице Восточной.

«Вечером 30 марта 2025 года обвиняемый, 1922 года рождения находясь вблизи одного из зданий по улице Восточной, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения в областях головы и туловища мужчине, 1966 года рождения. В качестве орудия преступления фигурант использовал приисканный им на месте твёрдый тупой предмет»,

– говорится в сообщении СК.


По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганством. В качестве меры пресечения было выбрано содержание под стражей. В СИЗО обвиняемый пробудет до 31 мая 2025 года.

Возможно, речь идёт о мужчине, который 31 марта кошмарил прохожих в районе перекрёстка улиц Малышева – Восточная. В СМИ сообщалось, что он побил двух пожилых женщин палкой.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине
01 апреля 2025
В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
26 марта 2025
Побивший мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржец ответит перед судом
01 апреля 2025
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
27 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
14:57 Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО
14:30 В Екатеринбурге проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
13:46 В Свердловской области назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха
13:04 Сбившему на катере женщину на сапе жителю Нижнего Тагила вынесли приговор
12:40 Контролировать работу общественного транспорта в Екатеринбурге будет Центр управления перевозками
11:48 18 килограмм незадекларированной одежды хотел провезти пассажир рейса Пекин – Екатеринбург
11:18 После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
10:32 В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
09:44 В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями
09:07 В Екатеринбурге объявили старт месячника чистоты
21:15 В Екатеринбурге областной суд встал на сторону сборщика цветмета
20:17 Екатеринбург культурный понёс тяжёлую утрату — ушла из жизни Марина Соколовская
20:07 Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области
19:29 Незаконное хранение наркотиков привело екатеринбуржца на скамью подсудимых
19:01 Всего об одном пожаре понедельника сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
18:19 Школьникам 27 учебных заведений Свердловской области питание поставляли нелегально
17:53 Свердловские врачи извлекли из лёгкого пациента металлический колокольчик
17:05 Сорвавшая злость на новорождённой дочке жительница Нижнего Тагила ответит перед судом
16:25 Белоярской АЭС разрешили использовать энергоблок №3 ещё 15 лет
15:44 Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине
14:47 В свердловском УГИБДД попросили автомобилистов не спешить со сменой резины
13:57 Главред Вечерних ведомостей Владислав Постников призвал полицию прекратить создавать ему образ «злостного правонарушителя»
13:40 В 29 екатеринбургских школах закончились места на приём в первые классы
12:54 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:38 В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
14:57 Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО
14:30 В Екатеринбурге проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
13:46 В Свердловской области назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха
13:04 Сбившему на катере женщину на сапе жителю Нижнего Тагила вынесли приговор
12:40 Контролировать работу общественного транспорта в Екатеринбурге будет Центр управления перевозками
11:48 18 килограмм незадекларированной одежды хотел провезти пассажир рейса Пекин – Екатеринбург
11:18 После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
10:32 В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
09:44 В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями
09:07 В Екатеринбурге объявили старт месячника чистоты
21:15 В Екатеринбурге областной суд встал на сторону сборщика цветмета
20:17 Екатеринбург культурный понёс тяжёлую утрату — ушла из жизни Марина Соколовская
20:07 Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области
19:29 Незаконное хранение наркотиков привело екатеринбуржца на скамью подсудимых
19:01 Всего об одном пожаре понедельника сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
18:19 Школьникам 27 учебных заведений Свердловской области питание поставляли нелегально
17:53 Свердловские врачи извлекли из лёгкого пациента металлический колокольчик
17:05 Сорвавшая злость на новорождённой дочке жительница Нижнего Тагила ответит перед судом
16:25 Белоярской АЭС разрешили использовать энергоблок №3 ещё 15 лет
15:44 Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине
14:47 В свердловском УГИБДД попросили автомобилистов не спешить со сменой резины
13:57 Главред Вечерних ведомостей Владислав Постников призвал полицию прекратить создавать ему образ «злостного правонарушителя»
13:40 В 29 екатеринбургских школах закончились места на приём в первые классы
12:54 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:38 В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK