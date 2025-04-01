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Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО
Сегодня, 2 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который, как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, напал на человека на улице Восточной.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганством. В качестве меры пресечения было выбрано содержание под стражей. В СИЗО обвиняемый пробудет до 31 мая 2025 года.
Возможно, речь идёт о мужчине, который 31 марта кошмарил прохожих в районе перекрёстка улиц Малышева – Восточная. В СМИ сообщалось, что он побил двух пожилых женщин палкой.
«Вечером 30 марта 2025 года обвиняемый, 1922 года рождения находясь вблизи одного из зданий по улице Восточной, из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения в областях головы и туловища мужчине, 1966 года рождения. В качестве орудия преступления фигурант использовал приисканный им на месте твёрдый тупой предмет»,
– говорится в сообщении СК.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганством. В качестве меры пресечения было выбрано содержание под стражей. В СИЗО обвиняемый пробудет до 31 мая 2025 года.
Возможно, речь идёт о мужчине, который 31 марта кошмарил прохожих в районе перекрёстка улиц Малышева – Восточная. В СМИ сообщалось, что он побил двух пожилых женщин палкой.
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