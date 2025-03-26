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Сбившему на катере женщину на сапе жителю Нижнего Тагила вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному жителю, 1998 года рождения, который 28 июля 2023 года сбил женщину на сапе, когда катался на катере по акватории Нижнетагильского городского пруда.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина катался в тёмное время суток, когда при отсутствии световых видимость становится сильно ограниченной. Именно поэтому он не видел женщину, которая плавала на сапе вместе со своим девятилетним ребёнком.
В результате столкновения женщина получила травмы, которые эксперты оценили как тяжкие.
В итоге мужчине было предъявлено обвинение по части 1.1. статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
Свою вину он не признал.
Суд же признал его виновным и назначил ему 2 года ограничением свободы с запретом управлять водным транспортом на 2 года.
Помимо этого, судом было удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённого в её пользу моральной компенсации на 1,5 миллиона рублей и материального ущерба на 52 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина катался в тёмное время суток, когда при отсутствии световых видимость становится сильно ограниченной. Именно поэтому он не видел женщину, которая плавала на сапе вместе со своим девятилетним ребёнком.
В результате столкновения женщина получила травмы, которые эксперты оценили как тяжкие.
В итоге мужчине было предъявлено обвинение по части 1.1. статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
Свою вину он не признал.
Суд же признал его виновным и назначил ему 2 года ограничением свободы с запретом управлять водным транспортом на 2 года.
Помимо этого, судом было удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осуждённого в её пользу моральной компенсации на 1,5 миллиона рублей и материального ущерба на 52 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в силу.
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