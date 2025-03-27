Контролировать работу общественного транспорта в Екатеринбурге будет Центр управления перевозками





– пояснили в мэрии. «Создание Центра управления перевозок – часть реализации в городе транспортной реформы. Ранее координацией работы автобусов, трамваев и троллейбусов занимались диспетчерские службы в каждом отдельном депо. Взаимодействие учреждений между собой было недостаточно оперативным. Теперь время «реакции» сократится»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге создали Центр управления перевозками (ЦУП), который будет контролировать работу городского общественного транспорта. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.Как рассказали Вечерним ведомостям, пока у ЦУПа своего штата нет. Его будет формировать после того, как учреждение зарегистрируют в соответствии с законодательством.Ожидается, что центр начнёт работать уже в мае.Планируется, что в начале в штате будет работать 110 специалистов. Из них 20 будут формировать график движения автобусов, трамваев и троллейбусов, а 70 – «ловить» безбилетников. Позже заработает диспетчерская служба. В итоге численность штата центра должны будет составить 210 человек.Также именно на ЦУП хотят возложить контроль за исполнением компаниями-перевозчиками брутто-контрактов.