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В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями

09.44 Среда, 2 апреля 2025
Кадр из видео: «Безумный ЕКБ» / t.me/BEZUMEKB
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В Екатеринбурге дети кидались в женщину камнями. Произошедшее успел заснять на видео местный житель.

Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео очевидца, это произошло на Сортировке. На кадрах видно, как мальчик что-то бросает в сторону уходящий от него женщины, а когда замечает, что его снимают, кидает камень в сторону свидетеля. Рядом с мальчиком всё это время находится девочка. Бросалась ли она камнями – не известно. На видео она только разозлённо топает ногой.

По данным ресурса, эти дети занимались попрошайничеством.

В полиции сообщили, что по этому поводу к ним никто не обращался, но пообещали проверить информацию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:54 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:38 В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
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11:17 Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест
11:05 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка с чёрным рюкзаком
11:00 К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
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