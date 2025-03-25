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В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями
Кадр из видео: «Безумный ЕКБ» / t.me/BEZUMEKB
В Екатеринбурге дети кидались в женщину камнями. Произошедшее успел заснять на видео местный житель.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео очевидца, это произошло на Сортировке. На кадрах видно, как мальчик что-то бросает в сторону уходящий от него женщины, а когда замечает, что его снимают, кидает камень в сторону свидетеля. Рядом с мальчиком всё это время находится девочка. Бросалась ли она камнями – не известно. На видео она только разозлённо топает ногой.
По данным ресурса, эти дети занимались попрошайничеством.
В полиции сообщили, что по этому поводу к ним никто не обращался, но пообещали проверить информацию.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео очевидца, это произошло на Сортировке. На кадрах видно, как мальчик что-то бросает в сторону уходящий от него женщины, а когда замечает, что его снимают, кидает камень в сторону свидетеля. Рядом с мальчиком всё это время находится девочка. Бросалась ли она камнями – не известно. На видео она только разозлённо топает ногой.
По данным ресурса, эти дети занимались попрошайничеством.
В полиции сообщили, что по этому поводу к ним никто не обращался, но пообещали проверить информацию.
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