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На четыре дня в Екатеринбурге закроют движение на Облепиховом переулке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на четыре дня собираются закрыть проезд рядом с домом №9 по Облепиховому переулку.
Как сообщают на сайте города, там с 22 по 25 апреля специалисты АО «Екатеринбурггаз» будут строить газопровод низкого давления.
На работе общественного транспорта перекрытие не скажется. Объехать его можно по улицам Гаражной, Цыганской и Европейской.
Как сообщают на сайте города, там с 22 по 25 апреля специалисты АО «Екатеринбурггаз» будут строить газопровод низкого давления.
На работе общественного транспорта перекрытие не скажется. Объехать его можно по улицам Гаражной, Цыганской и Европейской.
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