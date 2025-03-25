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В Екатеринбурге проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге снова проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. Сегодня к резиденции свердловского губернатора вышла жительница района Татьяна.
Она рассказала, что активисты, пытающиеся остановить размещение мусорного полигона в своём районе, обратились к главе регионального СК Богдану Францишко с просьбой проверить законность концессионного соглашения по полигону.
Вместе с тем жители Сысертского района просят пересмотреть площадки, которые рассматривались для строительства мусоросортировочного предприятия.
Она рассказала, что активисты, пытающиеся остановить размещение мусорного полигона в своём районе, обратились к главе регионального СК Богдану Францишко с просьбой проверить законность концессионного соглашения по полигону.
Вместе с тем жители Сысертского района просят пересмотреть площадки, которые рассматривались для строительства мусоросортировочного предприятия.
«Попросили проверить те 26 площадок, о которых нам говорило прежнее руководство региона. Были ли на самом деле эти площадки или это был вымысел»,
– сказала Татьяна.
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