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15:25 | 8.10.2018
Фото: Яндекс.Панорамы
Мэрия Екатеринбурга в борьбе за землю во дворе здания УФСБ обратилась в Верховный суд
Напомним, что еще 15 мая 2017 года между ОАО «Уралэнергоцветмет» и Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 66:41:0301014:5 (площадью 144 квадратных метра, Вайнера, 2/11, лит. Б), который находится непосредственно во дворе ФСБ. Сделка грозит срывом сроков по строительству нового здания для нужд спецслужб.
20 июня 2017 года, спустя месяц после приобретения земельного участка, «Уралэнергоцветмет» заключило договор купли-продажи земельного участка с ООО «Формис» (переход права собственности зарегистрирован 30.06.2017). В октябре 2017 года администрация Екатеринбурга в лице ДУМИ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании недействительными (ничтожными) договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и МУГИСО, а также договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и ООО «Формис». По мнению мэрии, заключенные договоры являются мнимыми.
Суд же посчитал, что Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации не является стороной оспариваемых договоров. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. В мае 2018 года решение Арбитражного суда Свердловской области было оставлено без изменения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, а 30 июля и Арбитражным судом Уральского округа. Последняя надежда у мэрии — на судебную коллегию Верховного Суда РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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