Скончался руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области

13:11 | 20.09.2018

ekatb.ru

Умер руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Анатольевич Тухбатов. Ему было 52 года. Коллектив федеральной службы выражает соболезнования семье, родным и близким.



«Требовательный как к себе, так и к подчиненным, он поддерживал в коллективе атмосферу справедливости и доброжелательности. Быстро ориентировался в новых условиях работы и принимал правильные решения для достижения желаемых результатов, последовательно отстаивая интересы Свердловской области», - говорится в сообщении пресс-службы Управления.



Игорь Тухбатов родился в Перми в 1966 году. Окончил Свердловское музыкальное училище и Уральский государственный экономический университет. В 2013 году назначен руководителем Управления Россельхознадзора по Свердловской области. В прошлом году получил ученую степень доктора сельскохозяйственных наук.