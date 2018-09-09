Состояние дорожной разметки в Екатеринбурге признано худшим в области

21:04 | 11.09.2018

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ходе проверки состояния дорожной разметки на Среднем Урале, сотрудники Госавтоинспекции отметили, что хуже всего стандарты по нанесению разметки соблюдаются в Екатеринбурге. Также проблемы с дорожной разметки особенно ощутимы в Ревде и Первоуральске.



По информации пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, из-за нарушения содержания разметки мая по сентябрь на дорогах Свердловской области зарегистрировано 260 ДТП, в которых погибли 25 человек. Также на пешеходных переходах без разметки зарегистрировано 47 наездов на пешеходов, причем половина этих аварий произошла в Екатеринбурге.



Отмечается, что сотрудники ГИБДД выдали 115 предписаний в адрес администрации Екатеринбурга, и при повторном обследовании часть недостатков не были устранены.