Накануне дня тишины екатеринбургское «Яблоко» проведёт последний предвыборный митинг против пенсионной реформы

20:23 | 3.09.2018

Максим Петлин

Свердловское отделение партии «Яблоко» намерено в пятницу, 7 сентября, провести митинг против пенсионной реформы. Это будет последняя протестная акция партии перед выборами в гордуму, ведь уже на следующий день – 8 сентября – в городе будет день тишины.



Митинг «Яблока» согласован с городскими властями. Он стартует в 19:00 на главной площади Екатеринбурга. Ожидаемое число участников – до 5 тысяч человек.



Член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил в соцсети, что на митинге будут подведены итоги «яблочной» кампании по сбору подписей против повышения пенсионного возраста.



«Мы огласим результаты, затем подписные листы будут запечатаны и с резолюцией митинга отправлены адресатам. Помимо пенсионной реформы будут затронуты все основные проблемы Екатеринбурга», – написал он. В качестве ораторов заявлены кандидаты в гордуму от «Яблока».



За последнее время по всей России прошли десятки разных митингов и пикетов против повышения пенсионного возраста. Аналогичную акцию вчера провела партия КПРФ. С приколоченными к палкам фотографиями единороссов, которые проголосовали за пенсионную реформу, коммунисты прошлись по улице. «Позорный полк» – так называлась вчерашняя акция – был наполнен пламенными речами. Среди выдвигаемых идей, в частности, горожанам запомнилась следующая: отправить на «Свалку истории» портреты парламентариев, которые поддержали пенсионную реформу.



Фото: Znak.com