Суд сократил срок бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину

17:25 | 3.09.2018

crimerussia.com

Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство защиты одного из лидеров бывшего ОПС «Уралмаш», экс-депутата Екатеринбургской думы Александра Куковякина, и сократил ему срок заключения.



Это стало возможным благодаря изменению в законодательстве, по которому сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня в колонии.



Александру Куковякину зачли периоды нахождения под стражей с 19 октября по 16 декабря 2008 года и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года.



Напомним, что в 2016 году Куковякин был осужден за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, а также за легализацию денежных средств.



Когда осужденный выйдет на свободу, пока неизвестно.