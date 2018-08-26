Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год

21:57 | 28.08.2018

113rus.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления в рамках подготовки проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период.



С 10 по 25 сентября в министерстве финансов региона пройдут согласительные процедуры по расчету межбюджетных трансфертов.



«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей», – отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.