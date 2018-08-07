В Свердловском облсуде допрашивают девушку, из-за которой началась бойня в Цыганском поселке Екатеринбурга

16:14 | 8.08.2018

В Свердловском областном суде сегодня, 8 августа, после длительного перерыва продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела по факту бойни в сентябре 2016 года в Цыганском поселке Екатеринбурга. Как стало известно veved.ru, сегодня суд допрашивает Алису Дутову — девушку цыгана Дмитрия Пестрикова, который приехал к дому казака Олега Шишова при поддержке нескольких подготовленных и вооруженных бойцов. В связи с противоречиями, суд по ходатайству адвокатов потерпевших оглашает её показания, данные в ходе расследования уголовного дела.



Дмитрий Пестриков обвиняется в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Также на скамье подсудимых находится его брат Пестриков В.Р. и их знакомый Оглы А.Н., которые обвиняются в участии в массовых беспорядках.



Бойня в Цыганском поселке произошла 3 сентября 2016 года на улице Депутатской, в ней участвовали в общей сложности 25 человек. Во время столкновения стороны использовали в том числе и огнестрельное оружие. Ранения получили не меньше 13 человек. Двое от полученных ран скончались в больнице (нападавшие 27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов).