В Академическом гастарбайтер напал с ножом на двух коллег по стройке

14:36 | 8.08.2018

Скрин с видео https://vk.com/incekb

Сегодня днем, 8 августа, в Екатеринбурге на стройке в микрорайоне Академическом произошел конфликт между тремя гастарбайтерами, в результате которого двое иностранцев получили ножевые ранения.



«Ситуация такая: толпа напала на одного, началась драка, тот забежал в вагончик, они за ним. Тот взял нож, порезал двоих: одного в руку, второго в спину. Его закрыли в вагончике. Когда приехали менты, тот выбил стекло и ушел в поля», — сообщается в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте».



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили информацию. В ведомстве отметили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 4. На место приехала бригада скорой помощи и полицейские. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.



«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, личности всех участников инцидента установлены. Пострадавшие отказались писать заявления, так как не имеют претензий к нападавшему», — заявили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, отметив, что поводом для конфликта послужили личные неприязненные отношения.



Несмотря на отсутствие претензий, полицейские намерены установить местонахождение нападавшего.