В Екатеринбурге появилась улица в честь уральского Героя Социалистического Труда

21:43 | 7.08.2018

uv-kurier.ru

Сегодня сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о том, чтобы назвать улицу в честь Героя Социалистического Труда Леонида Мехонцева. Новая улица появилась в Орджоникидзевском районе.



Леонид Мехонцев — уральский токарь-универсал, работал на заводе «Уралэлектротяжмаш» с 1934 года. Имел звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» и «Почётный уралэлектротяжмашевец». В годы Великой Отечественной войны выдавал 1474 % выработки, то есть один делал работу 15 человек. Этот рекорд в советском Свердловске так никто и не побил.



С лекциями и образцами Леонид Мехонцев объездил весь СССР. Воспитал 150 учеников. В 1980 году он умер, но до последнего его жизнь и работа были тесно связаны с родным предприятием.



С 1998 года работники свердловских предприятий имеют возможность получать премию имени Мехонцева и соответствующее звание. Оно присуждается за самые эффективные рационалистические предложения.