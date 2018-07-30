На Урале впервые провели операции на позвоночниках онкобольных

13:58 | 1.08.2018

spina-sustav.ru

Врачи Свердловского онкологического диспансера провели уникальные операции двум пациентам с единичными метастазами. С помощью таких операций уничтожают ткани опухоли и замещают возникший дефект костным цементом. Подобные операции проведены на территории Уральского федерального округа впервые.



- Такие операции возможны исключительно при соблюдении строгого подхода в определении показаний и противопоказаний, а также при наличии сильной и сработанной команды. Врачи должны обязательно учитывать состояние пациента и его возможность перенести операцию без вреда для организма. Если же все критерии соблюдены, у пациента улучшается качество жизни, он сохраняет работоспособность и может еще много лет получать лечение и быть социально активным, - отметил заведующий отделением интервенционной онкологии Андрей Тарханов.



Еще 15 лет назад пациентов с такими заболеваниями считали безнадежными.