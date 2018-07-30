10:25 | 1.08.2018

suzdalregion.ru

В Свердловской области установлен карантин из-за африканской чумы свиней, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов.



Как говорится в документе, в Екатеринбурге выявлено два инфицированных объекта – холодильная камера ООО «Торговый дом «Экопродукт» (ул. Кутузова, 15) и торговая площадка с холодильной камерой на территории выставочного центра «ИНЭКСПО» (ул. Громова, 145).



Посещение указанных объектов запрещено всем, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, который проводит работы по ликвидации чумы свиней. Также утвержден план мероприятий по предотвращению распространения чумы на территории региона.