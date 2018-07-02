В воскресенье закроют трамвайное движение по улице Блюхера

16:59 | 4.07.2018

В это воскресенье, 8 июля, будет перекрыто трамвайное движение по улице Блюхера от Гагарина до конечной станции «Шарташ», в связи с чем изменятся маршруты четырех трамваев:



Трамвай № 4 поедет по маршруту: ст. Южная — ул. 8 Марта — ул. Куйбышева — ул. Луначарского — пр. Ленина — ул. Гагарина — ул. Уральская — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ст. Южная



Трамвай № 16: ст. Эльмаш — ст. 40 лет ВЛКСМ



Трамвай № 18: ст. Волгоградская — ул. Викулова — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Гагарина — ст. 40 лет ВЛКСМ



Трамвай № 20: ст. ЦПКиО — ул. Луначарского — ул. Уральская — ул. Гагарина — пр. Ленина — ул. Луначарского — ст. ЦПКиО



Пресс-служба ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает, что ограничения продлятся до 06:00 9 июля.