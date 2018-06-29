В Екатеринбурге в районе ЖБИ столкнулись два автомобиля

15:54 | 1.07.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Высоцкого «пятнадцатая» врезалась в иномарку Volkswagen Polo. К счастью, серьезных травм нет, водители и пассажиры автомобилей от госпитализации отказались.



По словам очевидцев происшествия, виновником можно назвать водителя иномарки, так как авария произошла, когда Volkswagen выехал на Высоцкого со второстепенной дороги, однако пренебрег знаком, который означает выезд с Высоцкого только направо, а решил проехать через 2 полосы и рельсы, но не справился.



В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего, в том числе виновника ДТП.