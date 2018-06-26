Трамвайное движение по улице Блюхера в Екатеринбурге будет остановлено на сутки с 8 июля

18:19 | 27.06.2018

Во второе воскресенье наступающего месяца, 8 июля, начнутся работы по ремонту трамвайных путей во Втузгородке. На перекрёстке ул. Блюхера — Шофёров рабочие ЕТТУ начнут менять рельсошпальную решётку. В связи с чем практически на сутки, до 6 утра 9 июля, будет закрыто трамвайное движение на участке улицы Блюхера от Гагарина до конечной станции «Шарташ». Автомобилистам повезло ещё меньше: движение транспорта через этот перекрёсток возобновится лишь в 6 утра 10 июля.



Руководство ЕТТУ обращается к горожанам, живущим или работающим в этом районе, с просьбой быть внимательнее и обратить внимание на то, что трамваи маршрутов № 4, 5А, 16, 18 и 20, следующие до конечной остановки «Шарташ», во время ремонта не смогут поворачивать с улицы Гагарина на улицу Блюхера и будут двигаться транзитом по улицам Гагарина и Уральской. Кроме того, на указанный период времени МУП «ЕТТУ» уменьшит количество трамваев маршрутов № 4 и 20 на одну единицу на каждом из этих маршрутов.