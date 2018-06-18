Тренировочную базу на Химмаше после ЧМ-2018 отдадут хоккеистам

20:00 | 19.06.2018

пресс-служба ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

После ЧМ-2018 тренировочная база на Химмаше может стать площадкой для команды по хоккею на траве. Стадион достанется хоккеистам СДЮСШОР № 18, которым, по мнению министра строительства Михаила Волкова, необходимо тренировочное поле.



Напомним, для футболистов к ЧМ-2018 подготовили три тренировочных стадиона: «Химмаш», «Урал» и «Калининец», однако спортсмены предпочитают тренироваться на «Екатеринбург Арене», главном стадионе города. Стадион «Химмаш» должен был стать тренировочной площадкой сборной Перу.