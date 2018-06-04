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11:03 | 6.06.2018
«До этого возраста (60 лет) в экстренной службе человек работать не может!» — считают спасатели из Нижнего Тагила
В своём видеообращении спасатели подняли крайне важную, и не только для них, проблему — разделения служб спасения на два сорта: федералов и муниципалов. Самое смешное, что разделение это закреплено законодательно. От того, где работает спасатель, в федеральной службе или в муниципальной, зависят и пенсионный возраст и льготы для самих спасателей, и спокойствие и благополучие для нас с вами.
«Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас рассмотреть наше обращение об установлении досрочной страховой пенсии муниципальным спасателям. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведении спасательных работ мы действуем совместно и выполняем одну задачу. Но спасатели МЧС выполняют свою работу до 45 лет, федеральные спасатели — до 40 лет, и они имеют право на досрочную пенсию, а муниципальные — по достижении общего пенсионного возраста. На сегодня это 60 лет, без права назначения досрочной пенсии. Тем самым российское законодательство, а именно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», разделило по правам спасателей федерального и муниципального значения, и до сих пор непонятно, с чем это связано. Данное положение дел считаем абсурдным, так как до этого возраста в экстренной службе человек работать не может. Более того, в целях своей и общественной безопасности — не должен. При получении травмы или медицинских противопоказаний спасатель оказывается профнепригодным и остается социально незащищенным», — говорят спасатели в своём обращении к президенту.
Кстати, аналогичные обращения к Владимиру Путину записали спасатели и из других регионов страны, что не удивительно. Таким образом, сотрудники муниципальных служб спасения из разных городов пытаются «достучаться» до руководства страны и восстановить социальную справедливость.
Фото: РИА «Новый День»
© «Вечерние Ведомости»
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