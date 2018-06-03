В Екатеринбурге при попытке остановить нарушителя разбился инспектор мотовзвода ГИБДД

Сегодня днём на перекрёстке улиц Бакинских комиссаров и Уральских рабочих в Екатеринбурге, неподалеку от школы № 113 попал в серьезное ДТП инспектор мотоциклетного взвода ГИБДД, пытавшийся остановить нарушителя.Известно, что инспектор ГИБДД получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован на скорой помощи в ближайшую больницу. В ДТП получили повреждения: служебный мотоцикл BMW инспектора и два легковых автомобиля марок Mercedes и Volvo.«Действительно, данное дорожное происшествие имело место. При исполнении служебных обязанностей получил травмы различной степени тяжести инспектор ГИБДД. С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга он доставлен в одну из больниц города. Также, механические повреждения получили три легковых автотранспортных средства. Сейчас по данному факту органами внутренних дел проводится собственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— прокомментировал происшествие пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа «Инцидент Екатеринбург»