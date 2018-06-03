Пострадавшие в ДТП на Сибирском тракте получат компенсации

13:47 | 5.06.2018

Граждане, пострадавшие в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге, имеют право на страховые выплаты от компании СОГАЗ, где застрахована гражданская ответственность владельца автобуса.



Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в офис компании с документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем ЧП и его обстоятельствах (составляет перевозчик), письменным заявлением на выплату (можно составить в офисе) и документами, подтверждающими получение травм (выдается медицинской организацией).



Размер выплаты будет зависеть от характера полученной травмы. Обращаться в страховую компанию следует после завершения лечения.



Напомним, что авария произошла вчера, 4 июня, в 16:15 на 7-м километре Сибирского тракта. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находилось 25 человек, 12 из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагаемым виновником является водитель Daewoo Nexia.