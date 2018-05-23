Пьяный екатеринбуржец украл из киоска 15 шоколадок

Сегодня рано утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в киоске, расположенном на проспекте Космонавтов, и украл с полок витрины 15 плиток шоколада, сообщает пресс-служба «СОВЫ».Сейчас мужчина задержан.«Сообщение о проникновении в продуктовый павильон на пр. Космонавтов поступило в отдел полиции № 14 в 04:10. На месте сотрудниками ЧОП был задержан и передан сотрудникам полиции подозреваемый 1978 г. р.», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.