Суд обязал власти Шалинского городского округа поставить кладбища на кадастровый учет

23:19 | 7.05.2018

Суд по иску прокуратуры обязал власти Шалинского городского округа навести порядок в муниципальной «похоронке». Надзорное ведомство обратилось с заявлением к Администрации о возложении обязанности осуществить постановку на кадастровый учёт земельных участков под общественные кладбища, и выиграло процесс.



Свой иск прокурор мотивировал тем, что в ходе проведения надзорных мероприятий по вопросу соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле, было установлено, что на территории Шалинского городского округа расположено 5 действующих общественных кладбищ: в поселках Вогулка, Колпаковка, Сарга, Сабик и селе Чусовом. При этом в нарушение требований законодательства, указанные выше земельные участки похоронного назначения не поставлены на кадастровый учет.



Не проведение мероприятий по установлению границ земельных участков, предназначенных для кладбищ, постановке их на кадастровый учет, нарушает права неопределенного круга лиц по содержанию мест захоронения и организации ритуальных услуг в целом, посчитали в прокуратуре.



Суд оказался солидарен с силовым ведомством и по указанным прокуратурой основаниям обязал Администрацию Шалинского городского округа в срок до 31 декабря 2018 года осуществить постановку на кадастровый учёт земельные участки под кладбищами.